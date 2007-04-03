phantom_systems так слив в моменте сложно организовать с текущих, 30К слишком сильный уровень, ресурсозатратно. К нему вот плавно и спускаются, как будем к нему подходить - стопы люди подвинут, другие переставят ордера на покупку чуть пониже, кто-то дольет ликвы, в любом случае, чисто психологически ниже 30К люди будут менее охотно покупать, зато на продажу много у кого нервы дрогнут, поэтому и думаю, что у альтов будет паническая атака ниже 30
Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть!
Mirax написав:Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть!
Биткоин - для терпеливых и выносливых. Скорострелы потеряют свои деньги.
Что я хочу сейчас сказать...имено то, что покупать нужно было вчера(конечно если стратегия вас такая устраивает).Какую монету каждый сам выбирает. глядя на график или по др критериям. я писал об этом.Я в день делаю десятки сделок и перезаходов и в доллар и в другие монеты.Отчитываться тут как нек хвастунишки совершенно не собираюсь.Сам факт. что вчера ждавшие на полосатых космических машинах биток па 25 и всё остальное ещё ниже . так и остались со своими долларами.А ведь они писали, что за доллары всегда смогут купить...Да проблема вот и есть в том, что не всегда, как показал вчерашний день.А я за два дня с ТВт уже 15% поимел и прокрутил его несколько раз.Кстати, по ТВт при резком росте нужно однако подпираться стопами, т к монета любит медвежье поглощение.Если выбило. то перезаход в любую др позицию с выгодой.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 09 чер, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Ты уже сколько лет на теме и до сих пор такой лузер.Тебе тут кроме меня и Осафлай и Пантон и др писали. что от падения вероятней всего будет коррекция.По фибам она может быть разная. никто кроме зебры не знает до скольки, до 42. 48, 50, 55.Да, теоретически может и перехай случится, но вероятность крайне мала в ближайшее время.Просто тебе дадут на 50 выйти, пользуйся.