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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2591259225932594>
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:55

  greenozon написав:нфт-чума докотилась і до неньки

https://www.binance.com/uk-UA/blog/4214 ... inance-NFT

Кароль опиздала, молодежь обошла старушку ещё в мае - Алёна-алёна продала свою песню за 7,5к
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 чер, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:59

phantom_systems
так слив в моменте сложно организовать с текущих, 30К слишком сильный уровень, ресурсозатратно. К нему вот плавно и спускаются, как будем к нему подходить - стопы люди подвинут, другие переставят ордера на покупку чуть пониже, кто-то дольет ликвы, в любом случае, чисто психологически ниже 30К люди будут менее охотно покупать, зато на продажу много у кого нервы дрогнут, поэтому и думаю, что у альтов будет паническая атака ниже 30
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:32

Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть! :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:27

  Mirax написав:Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть! :lol:

Биткоин - для терпеливых и выносливых. Скорострелы потеряют свои деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:20

Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:29

  Козак-характерник написав:Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:

Разворот на 100куе
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:45

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:

Разворот на 100куе

В сторону 100ку только через 20к получится
Тактчто не теште себя ложными надеждами
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:23

Что я хочу сейчас сказать...имено то, что покупать нужно было вчера(конечно если стратегия вас такая устраивает).Какую монету каждый сам выбирает. глядя на график или по др критериям. я писал об этом.Я в день делаю десятки сделок и перезаходов и в доллар и в другие монеты.Отчитываться тут как нек хвастунишки совершенно не собираюсь.Сам факт. что вчера ждавшие на полосатых космических машинах биток па 25 и всё остальное ещё ниже . так и остались со своими долларами.А ведь они писали, что за доллары всегда смогут купить...Да проблема вот и есть в том, что не всегда, как показал вчерашний день.А я за два дня с ТВт уже 15% поимел и прокрутил его несколько раз.Кстати, по ТВт при резком росте нужно однако подпираться стопами, т к монета любит медвежье поглощение.Если выбило. то перезаход в любую др позицию с выгодой.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 09 чер, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:26

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:

Разворот на 100куе

Это даже не Маск.С такой виагрой я удивляюсь,почему ещё не +100500
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:49

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:

Разворот на 100куе


Ты уже сколько лет на теме и до сих пор такой лузер.Тебе тут кроме меня и Осафлай и Пантон и др писали. что от падения вероятней всего будет коррекция.По фибам она может быть разная. никто кроме зебры не знает до скольки, до 42. 48, 50, 55.Да, теоретически может и перехай случится, но вероятность крайне мала в ближайшее время.Просто тебе дадут на 50 выйти, пользуйся.
Кучинелли
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