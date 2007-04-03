Додано: Сер 09 чер, 2021 11:23

Что я хочу сейчас сказать...имено то, что покупать нужно было вчера(конечно если стратегия вас такая устраивает).Какую монету каждый сам выбирает. глядя на график или по др критериям. я писал об этом.Я в день делаю десятки сделок и перезаходов и в доллар и в другие монеты.Отчитываться тут как нек хвастунишки совершенно не собираюсь.Сам факт. что вчера ждавшие на полосатых космических машинах биток па 25 и всё остальное ещё ниже . так и остались со своими долларами.А ведь они писали, что за доллары всегда смогут купить...Да проблема вот и есть в том, что не всегда, как показал вчерашний день.А я за два дня с ТВт уже 15% поимел и прокрутил его несколько раз.Кстати, по ТВт при резком росте нужно однако подпираться стопами, т к монета любит медвежье поглощение.Если выбило. то перезаход в любую др позицию с выгодой.