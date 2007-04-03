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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2591259225932594
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54

Аналитики заметили, что в начале июня пользователи вывели из криптобирж десятки тысяч биткоинов. Это крупнейший отток монеты с периода ноября прошлого года.

По данным аналитической платформы Glassnode, 7 июня 2021-го отток криптовалют на крупнейших биржах составил 22 550 биткоинов. По актуальному курсу это более $744 млн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:Только вот в чем здесь "твоя" стратегия, если так делает куча людей? В том, что ты измеряешь профит в заработанных монетах, а не смотришь по балансу? А что толку тебе, что их стало больше, если относительно доллара ниче не изменилось\бакса стало меньше?


Я продолжать типа ругаться с тобой не намерен.Тебя оправдывает то, что ты всё таки реально смыслишь в теме. в отличие от массы.Тогда ты должен понимать простую вещь - я не в состоянии и не в желании описать свои сделки и хитрости.Просто меня задело. что ты начал меня особо успешного криптомана мазать грязью.Более чем уверен. что сдесь мало кто достиг моего.Но этим не бравирую, даже не скрываю, что и пролёты были.Просто к тем, кто выпендривается отношусь соответственно.Так что прекратили и зарабатываем дальше, кто как умеет, у кого какие знания и возможности.
Кучинелли
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