spacemachine написав:Только вот в чем здесь "твоя" стратегия, если так делает куча людей? В том, что ты измеряешь профит в заработанных монетах, а не смотришь по балансу? А что толку тебе, что их стало больше, если относительно доллара ниче не изменилось\бакса стало меньше?
Я продолжать типа ругаться с тобой не намерен.Тебя оправдывает то, что ты всё таки реально смыслишь в теме. в отличие от массы.Тогда ты должен понимать простую вещь - я не в состоянии и не в желании описать свои сделки и хитрости.Просто меня задело. что ты начал меня особо успешного криптомана мазать грязью.Более чем уверен. что сдесь мало кто достиг моего.Но этим не бравирую, даже не скрываю, что и пролёты были.Просто к тем, кто выпендривается отношусь соответственно.Так что прекратили и зарабатываем дальше, кто как умеет, у кого какие знания и возможности.
Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...
osafly написав:Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...
Ты уже сколько лет на теме и до сих пор такой лузер.Тебе тут кроме меня и Осафлай и Пантон и др писали. что от падения вероятней всего будет коррекция.По фибам она может быть разная. никто кроме зебры не знает до скольки, до 42. 48, 50, 55.Да, теоретически может и перехай случится, но вероятность крайне мала в ближайшее время.Просто тебе дадут на 50 выйти, пользуйся.
Не-а. Только лишние телодвижения. У меня TP на 95К и я их менять не собираюсь.