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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2592259325942595>
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54

Аналитики заметили, что в начале июня пользователи вывели из криптобирж десятки тысяч биткоинов. Это крупнейший отток монеты с периода ноября прошлого года.

По данным аналитической платформы Glassnode, 7 июня 2021-го отток криптовалют на крупнейших биржах составил 22 550 биткоинов. По актуальному курсу это более $744 млн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:Только вот в чем здесь "твоя" стратегия, если так делает куча людей? В том, что ты измеряешь профит в заработанных монетах, а не смотришь по балансу? А что толку тебе, что их стало больше, если относительно доллара ниче не изменилось\бакса стало меньше?


Я продолжать типа ругаться с тобой не намерен.Тебя оправдывает то, что ты всё таки реально смыслишь в теме. в отличие от массы.Тогда ты должен понимать простую вещь - я не в состоянии и не в желании описать свои сделки и хитрости.Просто меня задело. что ты начал меня особо успешного криптомана мазать грязью.Более чем уверен. что сдесь мало кто достиг моего.Но этим не бравирую, даже не скрываю, что и пролёты были.Просто к тем, кто выпендривается отношусь соответственно.Так что прекратили и зарабатываем дальше, кто как умеет, у кого какие знания и возможности.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:33

  osafly написав:Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...

удачи
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:56

Віхова світова новина!


El Salvador has become the first country in the world to adopt bitcoin as legal tender after Congress approved President Nayib Bukele's proposal to embrace the cryptocurrency.
https://www.reuters.com/world/americas/ ... 021-06-09/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:56

  greenozon написав:Віхова світова новина!


El Salvador has become the first country in the world to adopt bitcoin as legal tender after Congress approved President Nayib Bukele's proposal to embrace the cryptocurrency.
https://www.reuters.com/world/americas/ ... 021-06-09/

2ZM
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:58

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Старпьору віагри додали...Стоячок-с... :mrgreen:

Разворот на 100куе


Ты уже сколько лет на теме и до сих пор такой лузер.Тебе тут кроме меня и Осафлай и Пантон и др писали. что от падения вероятней всего будет коррекция.По фибам она может быть разная. никто кроме зебры не знает до скольки, до 42. 48, 50, 55.Да, теоретически может и перехай случится, но вероятность крайне мала в ближайшее время.Просто тебе дадут на 50 выйти, пользуйся.

Не-а. Только лишние телодвижения. У меня TP на 95К и я их менять не собираюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По MtGox продолжается процес возмещения, проголосовал за план компенсации. Интересно, сколько ещё все это будет продолжаться. Но стоит отметить, я в этом плане японцами восхищён.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:22

greenozon Следующий этап - зачисление BTC в золотовалютные резервы Сальвадора, хранение, накопление.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23

  Faceless написав:Но стоит отметить, я в этом плане японцами восхищён.

Еще бы. На пенсию выйдете, может наконец-то перечислят вам ваши битки.
Средний японец живет дольше в полтора раза нашего.
Zebra
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