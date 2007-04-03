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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:29
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50
думаю, что пулбек уже оформили\почти, до линии сопротивления треугольника сходили\идем, может и до 38 сходит, но не верю пока в это, как и в дальнейший отскок
про TWT - AlfaBlock есть чел, он за него уже 2 года топит, и последние пол года только по нему скидывает новости, кто про него не знает, можете помониторить. правда толкового там мало сейчас он пишет
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