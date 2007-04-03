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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2592259325942595
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:29

  Dr_English написав:greenozon Следующий этап - зачисление BTC в золотовалютные резервы Сальвадора, хранение, накопление.

Следующая Венесуэла, Куба, Гондурас, Коста Рика, Боливия, дальше весь мир.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50

думаю, что пулбек уже оформили\почти, до линии сопротивления треугольника сходили\идем, может и до 38 сходит, но не верю пока в это, как и в дальнейший отскок

про TWT - AlfaBlock есть чел, он за него уже 2 года топит, и последние пол года только по нему скидывает новости, кто про него не знает, можете помониторить. правда толкового там мало сейчас он пишет
spacemachine
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