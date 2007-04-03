Додано: Сер 09 чер, 2021 17:50

osafly написав: Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен... Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...

Благие мысли, респект.Я давно уже именно такими суперволатильными монетами и занимаюсь.Как говорится езжу на повышенных скоростях.Да , тут конечно и влететь при случае можно хорошо.Ну не постесняюсь расскажу про Sushi кот я покупал в прошлом году по 3$.Этот хлам падал и падал, сколько было негатива. мол оборот биржи не покрывает токеномику и т д.В итоге оказалось стандартное вытрушивание слабых рук и монета сделала огромные иксы.У меня принцип дешевле покупки не продавать, конечно и максимум я не дождался, но взял неплохо.ПС продать на отскоке понятно что нужно будет всё.Но при условии, что мы в коррекции от падения.Т е основной сценарий предполагает отскок ну там в рн 50 и потом опять вниз на скажем 20(по битку).Однако никто ж не знает. может Аирмакс чем то Илона задобрит и тот так пропиарит биток. шо Максик наш будет горевать о проданных по 95 битках при цене 150.