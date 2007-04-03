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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2592259325942595
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:29

  Dr_English написав:greenozon Следующий этап - зачисление BTC в золотовалютные резервы Сальвадора, хранение, накопление.

Следующая Венесуэла, Куба, Гондурас, Коста Рика, Боливия, дальше весь мир.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:50

думаю, что пулбек уже оформили\почти, до линии сопротивления треугольника сходили\идем, может и до 38 сходит, но не верю пока в это, как и в дальнейший отскок

про TWT - AlfaBlock есть чел, он за него уже 2 года топит, и последние пол года только по нему скидывает новости, кто про него не знает, можете помониторить. правда толкового там мало сейчас он пишет
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:15

Файно натягнули шортунів... :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:37

  Faceless написав:По MtGox продолжается процес возмещения, проголосовал за план компенсации. Интересно, сколько ещё все это будет продолжаться. Но стоит отметить, я в этом плане японцами восхищён.


выплаты начнутся только весной, читал хде то...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:39

  Zebra написав:
  Faceless написав:Но стоит отметить, я в этом плане японцами восхищён.

Еще бы. На пенсию выйдете, может наконец-то перечислят вам ваши битки.
Средний японец живет дольше в полтора раза нашего.

Если бы у нас это произошло, процесс скорее всего бы даже не начался, а если бы и начался, то в лучшем случае на пенсии гривнами бы вернули, причем без индексации и за минусом "административных расходов" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:42

  spacemachine написав:думаю, что пулбек уже оформили\почти, до линии сопротивления треугольника сходили\идем, может и до 38 сходит, но не верю пока в это, как и в дальнейший отскок

про TWT - AlfaBlock есть чел, он за него уже 2 года топит, и последние пол года только по нему скидывает новости, кто про него не знает, можете помониторить. правда толкового там мало сейчас он пишет


Тут с тобой согласен.Я почему на ТВт проехался - увидел, что он просел больше других монет, поэтому в него переливался.Как правило более просевшие лучше потом отскакивают.Что мы сейчас и видим на отскоке.Однако мой совет и вчерашний набор в среднем по эквиваленту 0,3 был очень даже удачным.
Ну на 37 уже сходил.Я чуток ранее написал, что монетка любит быстрое поглощение нарисовать, поэтому стоп по усмотрению и по стратегии многим не помешал бы.Долгосрочно это очень привлекательная монета.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:50

  osafly написав:Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...


Благие мысли, респект.Я давно уже именно такими суперволатильными монетами и занимаюсь.Как говорится езжу на повышенных скоростях.Да , тут конечно и влететь при случае можно хорошо.Ну не постесняюсь расскажу про Sushi кот я покупал в прошлом году по 3$.Этот хлам падал и падал, сколько было негатива. мол оборот биржи не покрывает токеномику и т д.В итоге оказалось стандартное вытрушивание слабых рук и монета сделала огромные иксы.У меня принцип дешевле покупки не продавать, конечно и максимум я не дождался, но взял неплохо.
ПС продать на отскоке понятно что нужно будет всё.Но при условии, что мы в коррекции от падения.Т е основной сценарий предполагает отскок ну там в рн 50 и потом опять вниз на скажем 20(по битку).Однако никто ж не знает. может Аирмакс чем то Илона задобрит и тот так пропиарит биток. шо Максик наш будет горевать о проданных по 95 битках при цене 150. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:08

  Олежан написав:
  osafly написав:Что то все Бинансовые монеты-лаунчпады задампили просто до полусмерти и без тормозов...и это при доминации Биткоина 41-42%..Падения до 85% были на моменте..Dodo,Lit,Twt-просто страх какой то.. Что с ними будет,если доминация пойдет на 60-70% обратно?? Даже представить страшно...Сам перезаходил в них при дисконте от 50%+ коррекции и выше,но до таких распродаж,просто додуматься не мог..TWT-считаю реально хороший и перспективный проект на будующее,его можно и нужно брать в долгую,в портфель..и забыть просто на какое то время.Кошель реально юзаемый хомяками,со всеми вытекающими перспективами.Остальное-планирую продать сразу,как только пойдет толковый отскок.Ну их нахрен...

удачи


Спасибо.Раз не нужна,забираю и твою к своей.Назад не отдам-можно даже не просить.Дякую.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:23

  Faceless написав:
  Zebra написав:
  Faceless написав:Но стоит отметить, я в этом плане японцами восхищён.

Еще бы. На пенсию выйдете, может наконец-то перечислят вам ваши битки.
Средний японец живет дольше в полтора раза нашего.

Если бы у нас это произошло, процесс скорее всего бы даже не начался, а если бы и начался, то в лучшем случае на пенсии гривнами бы вернули, причем без индексации и за минусом "административных расходов" :mrgreen:

Если бы у нас это произошло - никто бы даже дело не возбудил.
airmax78
 
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