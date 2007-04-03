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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:15
Zebra написав:
Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Когда 23 мая альты утопили, я трон почти не брал, мне 180 сатов показалось недостаточно низко. Впрочем, он тогда и отскочил посредственно, многие альты +50% и больше к деду сделали. Сейчас около 200 сатов, это вдвое выше весенних лоёв. В общем, брать можно, но и в этот раз вряд ли сильно отскочит. Тезер на троне и дальше будет расти, так что трон будет на слуху.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 00:20
Очень сильное сопротивление в районе 30600. Похоже на уровень 5800, который летом-осенью 2018 пробивали 5 месяцев.
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