|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:15
Zebra написав:
Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Когда 23 мая альты утопили, я трон почти не брал, мне 180 сатов показалось недостаточно низко. Впрочем, он тогда и отскочил посредственно, многие альты +50% и больше к деду сделали. Сейчас около 200 сатов, это вдвое выше весенних лоёв. В общем, брать можно, но и в этот раз вряд ли сильно отскочит. Тезер на троне и дальше будет расти, так что трон будет на слуху.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1637
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 00:20
Очень сильное сопротивление в районе 30600. Похоже на уровень 5800, который летом-осенью 2018 пробивали 5 месяцев.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1541
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:41
Zebra написав:
Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Просто трон до ефіра за останні 20 днів впав на 20%, а з початку 2019-го на 80%. Тобто зиск з нього навіть 0.75% в день не перекриває втрат. Простіше було в ефірі сидіти.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6522
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:22
Mirax написав: Zebra написав:
Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.
Просто трон до ефіра за останні 20 днів впав на 20%, а з початку 2019-го на 80%. Тобто зиск з нього навіть 0.75% в день не перекриває втрат. Простіше було в ефірі сидіти.
Насправді ставка до 2% в день виходить. Середній закуп у мене $0.072 - зароблено +10% монет приблизно, тобто збитки почнуться після $0.065 і нижче, але при падінні ставка знову по максимуму і я згоден на просадку при таких розкладах.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10028
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1381 раз.
- Подякували: 1865 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:00
подскажите кто пользовался Binance Savings. в договоре все размыто. какие риски нюансы. спасибо
-
imenno
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25.05.21
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:58
Китай проводжує чмурити крипто-арену
China’s Qinghai province announced a ban on virtual currency mining operations, according to a government document released on Wednesday. The local government cited concerns about both high energy consumption and the State Council’s directive to maintain financial stability as the two primary reasons for the crackdown.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11456
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:12
Ого свечу вверх запустили
Откуда такой позитив попер? Или это сальвадоркские наркобароны скупают биток
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3709
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25
прикол в том, что кто ждет по 20, даже при достижении 20, будут ждать 10. те они никогда не дождуться. как уже не дождались 20....
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:28
Xenon написав:
Ого свечу вверх запустили
Откуда такой позитив попер? Или это сальвадоркские наркобароны скупают биток
Іпали лонгустів, тепер іпут шортунів...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29289
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:18
-
sleazy
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|78022
|199496196
|
|
|7525
|1814999
|
Сер 09 чер, 2021 09:39
ЛОБ
|
|38
|54095
|
|