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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597>
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:15

  Zebra написав:Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.

Когда 23 мая альты утопили, я трон почти не брал, мне 180 сатов показалось недостаточно низко. Впрочем, он тогда и отскочил посредственно, многие альты +50% и больше к деду сделали. Сейчас около 200 сатов, это вдвое выше весенних лоёв. В общем, брать можно, но и в этот раз вряд ли сильно отскочит. Тезер на троне и дальше будет расти, так что трон будет на слуху.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 00:20

Очень сильное сопротивление в районе 30600. Похоже на уровень 5800, который летом-осенью 2018 пробивали 5 месяцев.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:41

  Zebra написав:Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.

Просто трон до ефіра за останні 20 днів впав на 20%, а з початку 2019-го на 80%. Тобто зиск з нього навіть 0.75% в день не перекриває втрат. Простіше було в ефірі сидіти.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:22

  Mirax написав:
  Zebra написав:Я должен присутствующим признаться, личные средства вывел из арбитража более недели назад и на 90% сижу в троне - кто читает тему - понимает почему - и когда монета растет хорошо - и когда падает хорошо. Не знаю, может это благотворительная какая то акция от Жастина Сана, или совпадение, хз.

Просто трон до ефіра за останні 20 днів впав на 20%, а з початку 2019-го на 80%. Тобто зиск з нього навіть 0.75% в день не перекриває втрат. Простіше було в ефірі сидіти.

Насправді ставка до 2% в день виходить. Середній закуп у мене $0.072 - зароблено +10% монет приблизно, тобто збитки почнуться після $0.065 і нижче, але при падінні ставка знову по максимуму і я згоден на просадку при таких розкладах.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

подскажите кто пользовался Binance Savings. в договоре все размыто. какие риски нюансы. спасибо
imenno
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:58

Китай проводжує чмурити крипто-арену


China’s Qinghai province announced a ban on virtual currency mining operations, according to a government document released on Wednesday. The local government cited concerns about both high energy consumption and the State Council’s directive to maintain financial stability as the two primary reasons for the crackdown.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:12

Ого свечу вверх запустили
Откуда такой позитив попер? Или это сальвадоркские наркобароны скупают биток
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25

прикол в том, что кто ждет по 20, даже при достижении 20, будут ждать 10. те они никогда не дождуться. как уже не дождались 20....
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:28

  Xenon написав:Ого свечу вверх запустили
Откуда такой позитив попер? Или это сальвадоркские наркобароны скупают биток

Іпали лонгустів, тепер іпут шортунів... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:18

Я думаю 20к мы еще увидим...

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sleazy
 
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