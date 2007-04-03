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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:33

  sleazy написав:Зображення

Другая ситуация, тогда столько денег напечатано не было, долги были во много раз меньшие, а ВВП был почти такой же. Так что это будет сдувание крайне перегретых финансовых пузырей и пирамид вроде теслы и фаанга и крипты, а общей дефляции не будет, наоборот, этого джина обратно в бутылку уже не загнать. Опсаюсь, что запланирована война, если пандемия не спасла Америку от гиперка. Как бы путлер не под их контролем был.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:40

  sleazy написав:Зображення



+5% до поточної цифри 4.2% ???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:42

  greenozon написав:+5% до поточної цифри 4.2% ???

Нет, нарастающим итогом, насколько я понял! Т.е. за 5 месяцев сейчас инфляция 5%. Но такими темпами по году может выйти на 12% - обычные для нас цифры, но не для амеров.
sleazy
 
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