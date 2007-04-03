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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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hxbbgaf
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greenozon
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Додано: Чет 10 чер, 2021 23:42
greenozon написав:
+5% до поточної цифри 4.2% ???
Нет, нарастающим итогом, насколько я понял! Т.е. за 5 месяцев сейчас инфляция 5%. Но такими темпами по году может выйти на 12% - обычные для нас цифры, но не для амеров.
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sleazy
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