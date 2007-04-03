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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:33

  sleazy написав:Зображення

Другая ситуация, тогда столько денег напечатано не было, долги были во много раз меньшие, а ВВП был почти такой же. Так что это будет сдувание крайне перегретых финансовых пузырей и пирамид вроде теслы и фаанга и крипты, а общей дефляции не будет, наоборот, этого джина обратно в бутылку уже не загнать. Опсаюсь, что запланирована война, если пандемия не спасла Америку от гиперка. Как бы путлер не под их контролем был.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:40

  sleazy написав:Зображення



+5% до поточної цифри 4.2% ???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:42

  greenozon написав:+5% до поточної цифри 4.2% ???

Нет, нарастающим итогом, насколько я понял! Т.е. за 5 месяцев сейчас инфляция 5%. Но такими темпами по году может выйти на 12% - обычные для нас цифры, но не для амеров.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:17

Блумберг прорікає 20К за біткоїн

https://news.finance.ua/ua/news/-/49458 ... ptovalyuty
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:28

  greenozon написав:Блумберг прорікає 20К за біткоїн

https://news.finance.ua/ua/news/-/49458 ... ptovalyuty

Чи не ці експерти нещодавно прорікали 100-500К? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:08

  greenozon написав:Блумберг прорікає 20К за біткоїн

https://news.finance.ua/ua/news/-/49458 ... ptovalyuty

Значит идем на 100К. Прочитал экспертов - делай наоборот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:45

  Козак-характерник написав:
  Xenon написав:Ого свечу вверх запустили

Іпали лонгустів, тепер іпут шортунів... :mrgreen:



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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:34

Зараз повинні альти стріляти... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:44

  Козак-характерник написав:Зараз повинні альти стріляти... :|


Куда стрелять- в воздух?? Или себе в ногу?? Или в голову?? Ты ж Казак уточняй.Мне почему то по динамике кажется,что последнее-с походом на 57-60%. А хотелось бы все же увидеть 35.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:56

Альты в этот раз спокойненько нагнули. Пора бы им отскочить.
phantom_systems
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