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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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hxbbgaf
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greenozon
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Додано: Чет 10 чер, 2021 23:42
greenozon написав:
+5% до поточної цифри 4.2% ???
Нет, нарастающим итогом, насколько я понял! Т.е. за 5 месяцев сейчас инфляция 5%. Но такими темпами по году может выйти на 12% - обычные для нас цифры, но не для амеров.
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sleazy
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:17
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greenozon
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:28
Чи не ці експерти нещодавно прорікали 100-500К?
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2001
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:08
Значит идем на 100К. Прочитал экспертов - делай наоборот.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:45
Козак-характерник написав: Xenon написав:
Ого свечу вверх запустили
Іпали лонгустів, тепер іпут шортунів...
Заходите, люди, поиграть на Крипто Биржу
Тут, бл@, очень красиво
КХ стал дох@я богаче
Крипто Биржа, большое спасибо
Доги, волны, эфир и биток
Тут всё есть, чё тебе надо.
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Аlександр
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:34
Зараз повинні альти стріляти...
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:56
Альты в этот раз спокойненько нагнули. Пора бы им отскочить.
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phantom_systems
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