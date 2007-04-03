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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13
phantom_systems написав:
Альты в этот раз спокойненько нагнули. Пора бы им отскочить.
Тут биток толково отскочить не может.Нагнули,значит Казак пристроится сзади
Как то я скептически отношусь к предполагаемому отскоку,но совсем не против. Походу всю ликвидность вдувают в деда,а он .ука "старая" не надувается никак
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25
Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
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