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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13

  phantom_systems написав:Альты в этот раз спокойненько нагнули. Пора бы им отскочить.


Тут биток толково отскочить не может.Нагнули,значит Казак пристроится сзади :lol: Как то я скептически отношусь к предполагаемому отскоку,но совсем не против. Походу всю ликвидность вдувают в деда,а он .ука "старая" не надувается никак
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25

Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
hxbbgaf
 
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