Тут биток толково отскочить не может.Нагнули,значит Казак пристроится сзади Как то я скептически отношусь к предполагаемому отскоку,но совсем не против. Походу всю ликвидность вдувают в деда,а он .ука "старая" не надувается никак
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13
Тут биток толково отскочить не может.Нагнули,значит Казак пристроится сзади Как то я скептически отношусь к предполагаемому отскоку,но совсем не против. Походу всю ликвидность вдувают в деда,а он .ука "старая" не надувается никак
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25
Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:06
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:15
а дж оптимистично настроен, может и сходим на 40+, кто то ж откупает 3й день...
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
50 мувинг приближается стремительно к 200-ому.
Многие инвесторы и хедж-фонды игнорируют в целях защиты капитала и нападок со стороны инвестора за непрофессионализм такие активы.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:37
насрав собі в шаровари
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:42
z Я тебе прошу , мовчи, ти дебіл ,кацап голопупЫй, не обзивайся , що ти городиш придурок ?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:52
знаю декілька людей , що тобі єбло зламають , реєструвались за твоїми ссилками на фьючерси,ти отримував % , бездарь , придурок довбойоб , що скажеш?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:54
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