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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13

  phantom_systems написав:Альты в этот раз спокойненько нагнули. Пора бы им отскочить.


Тут биток толково отскочить не может.Нагнули,значит Казак пристроится сзади :lol: Как то я скептически отношусь к предполагаемому отскоку,но совсем не против. Походу всю ликвидность вдувают в деда,а он .ука "старая" не надувается никак
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25

Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:06

  Zebra написав:Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.

Вологі мрії тих, хто не встиг зайти пА 30. :lol: Зайшов по 33. 8) З плечем. На невеличку суму. :oops:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:15

а дж оптимистично настроен, может и сходим на 40+, кто то ж откупает 3й день...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

50 мувинг приближается стремительно к 200-ому.

Многие инвесторы и хедж-фонды игнорируют в целях защиты капитала и нападок со стороны инвестора за непрофессионализм такие активы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:37

насрав собі в шаровари

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.

Вологі мрії тих, хто не встиг зайти пА 30. :lol: Зайшов по 33. 8) З плечем. На невеличку суму. :oops:
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yess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:42

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.

Вологі мрії тих, хто не встиг зайти пА 30. :lol: Зайшов по 33. 8) З плечем. На невеличку суму. :oops:
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z Я тебе прошу , мовчи, ти дебіл ,кацап голопупЫй, не обзивайся , що ти городиш придурок ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:52

  yess написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Вообщем все похоже на то, что 35к сейчас, это 6к в 2018 году - многообещающая зона накопления и возможное уполовинивание ценника.

Вологі мрії тих, хто не встиг зайти пА 30. :lol: Зайшов по 33. 8) З плечем. На невеличку суму. :oops:
Зображення

z Я тебе прошу , мовчи, ти дебіл ,кацап голопупЫй, не обзивайся , що ти городиш придурок ?

знаю декілька людей , що тобі єбло зламають , реєструвались за твоїми ссилками на фьючерси,ти отримував % , бездарь , придурок довбойоб , що скажеш?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:54

  Козак-характерник написав:Зараз повинні альти стріляти... :|

EOS пішов. 8)
Козак-характерник
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