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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2596259725982599
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%.

Китайские майнеры попали в трудное положение.

В Китае стартовал сезон репрессий против майнеров. Правительство запретило торговлю криптовалютами, а биржи обязали отключить услуги на территории страны. Мамкиным фермерам пока переживать не о чем, ведь в Китае достаточно крупных шахтёров, которых можно ощипывать до тех пор, пока они не попытаются перевезти железо в другие страны. Неясно, чем такие попытки завершатся, ведь всегда можно конфисковать дорогостоящее железо, оправдывая это контрабандой, но сегодня не об этом.

Дело в том, что репрессии действительно заметны невооружённым взглядом. Ещё вчера чиновники Синцзяно-​Уйгурского автономного округа полностью перекрыли доступ к электричеству местным майнерам, а сегодня подтянулись власти провинции Цинхай. Они высказали свою позицию, предлагая шахтёрам отключить свои фермы по-​хорошему. В настоящее время мы видим только запретительные акты, в которых содержится ряд угроз, а вот каких-​либо конкретных слов о наказаниях нет. Возможно, чиновники и сами пока не знают, как карать непокорных фермеров, но это продлится недолго. Достаточно кому-​то создать прецедент, и вся система последует его примеру.

На фоне запретов хешрейт в сети Биткоин упал на 25%. Это очередной антирекорд, который напрямую связан с отключением мощностей. Сообщается, что крупные фермы уже начали сворачиваться. Как мы уже отмечали, ситуация слишком неопределённая. Никому не хочется быть среди тех, у кого на таможне конфисковали железа на десятки миллионов долларов, поэтому какое-​то время фермы будут просто простаивать. Но это не значит, что Фемида ни о чём не догадывается. Именно сегодня начались массовые аресты. Пока неясно, к какому звену криптовалютного рынка принадлежали указанные лица, но таковых немало. За короткий срок было задержано 1100 человек, а государство аннулировало 170 компаний. Национальное новостное агентство Синьхуа отмечает, что всё это происходит в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег и напрямую связано с действием криптовалютных бирж. Что любопытно, вместо очередного падения, Биткоин отреагировал ростом. Логика в данном случае отсутствует, а значит любое движение может привести к непредсказуемым последствиям. В ближайшее же время можно ожидать ужесточения позиции китайского правительства против майнеров. Может быть, они перестанут скупать все видеокарты, и нам достанется хоть немного?
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:43

  Чукча2 написав: Что любопытно, вместо очередного падения, Биткоин отреагировал ростом. Логика в данном случае отсутствует, а значит любое движение может привести к непредсказуемым последствиям.

Йопане казіно... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47

Объявить деда платёжным средством ещё дело такое, вот что действительно важно:

"Правительство Сальвадора создаст траст при местном Банке развития, чтобы обеспечить автоматическую конвертацию биткоинов в доллары."

Это будет первая в мире государственная обменка деда на фиат. Разрыв шаблона у многих случится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:51

Илону Маску не нашлось места в сообществе «зеленых» биткоин-майнеров

Илончику фигурально болт показали. Он же ни разу не майнер, просто криптозвездобол.
phantom_systems
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