Илончику фигурально болт показали. Он же ни разу не майнер, просто криптозвездобол.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:51
Илончику фигурально болт показали. Он же ни разу не майнер, просто криптозвездобол.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:54
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:57
Не шаришь ты в картинах Сальвадора.
Да, Сальвадор нарисовал биток платежным средством, но в реале рост (вернее отскок) был за счет альтов или же за счет поддержки криптокомьюнити, а не фиатных новичков.
Плюс ко всему, меня очень настораживают ежедневные разговоры и новостной фон на 20K. Ранее, когда биток рос с 20 до 60K, таких разговоров не было.
Поэтому, скорее всего за пару-тройку заходов пробьем поддержку на 29 - 30K, затем топтание на 28 - 33K, потом, как удар молнии, испепеляющая все на своем пути свеча до 20K, отскок и плавное приземление. Короче, все то же самое, что было на 60 - 40K и 40 - 30K.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:51
Эос ещё не пошёл, но кто-то большой явно начал перезаходить. 0,000135 к деду при 0,000115 на сливе 23 мая уже неплохо.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:22
Додано: Суб 12 чер, 2021 05:52
Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.
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