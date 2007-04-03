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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2596259725982599
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:51

Илону Маску не нашлось места в сообществе «зеленых» биткоин-майнеров

Илончику фигурально болт показали. Он же ни разу не майнер, просто криптозвездобол.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:54

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Зараз повинні альти стріляти... :|

EOS пішов. 8)


:lol: :lol: Казак,тебя что,глючит сегодня,чи шо?? Куда EOS пішов??? На хутор бабочек ловить?? На 1%?? :mrgreen: Приколист
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:57

  Козак-характерник написав:Зараз повинні альти стріляти... :|

Зображення
Не шаришь ты в картинах Сальвадора.
Да, Сальвадор нарисовал биток платежным средством, но в реале рост (вернее отскок) был за счет альтов или же за счет поддержки криптокомьюнити, а не фиатных новичков.
Плюс ко всему, меня очень настораживают ежедневные разговоры и новостной фон на 20K. Ранее, когда биток рос с 20 до 60K, таких разговоров не было.
Поэтому, скорее всего за пару-тройку заходов пробьем поддержку на 29 - 30K, затем топтание на 28 - 33K, потом, как удар молнии, испепеляющая все на своем пути свеча до 20K, отскок и плавное приземление. Короче, все то же самое, что было на 60 - 40K и 40 - 30K.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:51

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Зараз повинні альти стріляти... :|

EOS пішов. 8)


:lol: :lol: Казак,тебя что,глючит сегодня,чи шо?? Куда EOS пішов??? На хутор бабочек ловить?? На 1%?? :mrgreen: Приколист

Эос ещё не пошёл, но кто-то большой явно начал перезаходить. 0,000135 к деду при 0,000115 на сливе 23 мая уже неплохо.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:04

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:22

  osafly написав: :lol: :lol: Казак,тебя что,глючит сегодня,чи шо?? Куда EOS пішов??? На хутор бабочек ловить?? На 1%?? :mrgreen: Приколист

Фальстарт... :oops:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 05:52

Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:33

Альти відштовхнулись від старпьора. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:09

  Tegularius написав:Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.

Мы всех, кто шортит на выходных, найдём и накажем. Anonimus
airmax78
 
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