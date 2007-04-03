Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:51
Илону Маску не нашлось места в сообществе «зеленых» биткоин-майнеров
Илончику фигурально болт показали. Он же ни разу не майнер, просто криптозвездобол.
phantom_systems
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osafly
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:57
Козак-характерник написав:
Зараз повинні альти стріляти...
Не шаришь ты в картинах Сальвадора.
Да, Сальвадор нарисовал биток платежным средством, но в реале рост (вернее отскок) был за счет альтов или же за счет поддержки криптокомьюнити, а не фиатных новичков.
Плюс ко всему, меня очень настораживают ежедневные разговоры и новостной фон на 20K. Ранее, когда биток рос с 20 до 60K, таких разговоров не было.
Поэтому, скорее всего за пару-тройку заходов пробьем поддержку на 29 - 30K, затем топтание на 28 - 33K, потом, как удар молнии, испепеляющая все на своем пути свеча до 20K, отскок и плавное приземление. Короче, все то же самое, что было на 60 - 40K и 40 - 30K.
Аlександр
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:51
Эос ещё не пошёл, но кто-то большой явно начал перезаходить. 0,000135 к деду при 0,000115 на сливе 23 мая уже неплохо.
phantom_systems
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:04
Аlександр
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:22
Фальстарт...
Козак-характерник
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Додано: Суб 12 чер, 2021 05:52
Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.
Tegularius
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Додано: Суб 12 чер, 2021 09:33
Альти відштовхнулись від старпьора.
Козак-характерник
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Додано: Суб 12 чер, 2021 10:09
Tegularius написав:
Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.
Мы всех, кто шортит на выходных, найдём и накажем. Anonimus
airmax78
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