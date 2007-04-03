Биток очень слабо выглядит и скорее всего его справедливая цена сейчас ниже 30к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:48
Биток очень слабо выглядит и скорее всего его справедливая цена сейчас ниже 30к
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:57
Лузерианство во всей красе.Биток во 2й волне младшего порядка(рост только развивается), от 34 и до текущих это уже целевой уровень, чтобы покупать.Остальные как писалось раньше, останутся со своими долларами...и будут на них долго смотреть, пока не решат покупать гораздо выше.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:02
Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина.
Премия до сих пор отрицательна.
Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мой прогноз по биткоину:
15к-25к в этом году
6к-7к в следующем году и вытеснение его эфиром на 2 место по капитализации
Можете плеваться и крутить у виска - но биток - это сегодня токсичная какашка и 10 кратное падение от пика - вполне реально.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:26
Ага... Зьобра очкує...
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Это максику скажи.Адекватные люди считают, что коррекция от падения ещё не состоялась.Её уровень 42-55, и это никак не перехай.А перехай в принципе тоже возможен.Этого просто никто не знает, что нас всех ждёт.Есть вероятности разных событий и не более.А утверждающие. что что то знают наверняка просто клоуны.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За критику битка я совершенно согласен.Только проблема в том, что биток остаётся двигателем, движетелем и в другую сторону от него активы идут редко и не долго, всвязи с каким нибудь событием.а потом всё равно следуют за ним как на верёвке.Я сам четырьмя руками за то. чтобы каждый актив жил своей жизнью и стоил цену, на которую сработала его команда и польза.Но крипторынок работает немного не так.В нём важнее спекулятивная составляющая над технической.За плохой монетой может стоять большой капитал и она будет расти в цене лучше более технологичной монеты, у кот бедная команда.
По эфиру я бы согласился. да только эфир какашка не на много лучше.По этой причине и кардано так поднялось и дот и нек другие.Но это только начало ...
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:42
Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.
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