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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2598259926002601>
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:45

  airmax78 написав:Мы всех, кто шортит на выходных, найдём и накажем. Anonimus

А потім покараємо й тих, хто лонгує...І навпаки... :mrgreen: Туда-сюда-обратно, а манипульке всегда приятно! :D Заходи - не бойся, выходи - не плачь!
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:48

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.

Мы всех, кто шортит на выходных, найдём и накажем. Anonimus

Биток очень слабо выглядит и скорее всего его справедливая цена сейчас ниже 30к
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:57

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Снова пролив... Ну выходные же. Ну съездите на рыбалку, шашлыки, отдохните в клубе, займитесь серфингом или чем там. Неймется им.

Мы всех, кто шортит на выходных, найдём и накажем. Anonimus

Биток очень слабо выглядит и скорее всего его справедливая цена сейчас ниже 30к


Лузерианство во всей красе.Биток во 2й волне младшего порядка(рост только развивается), от 34 и до текущих это уже целевой уровень, чтобы покупать.Остальные как писалось раньше, останутся со своими долларами...и будут на них долго смотреть, пока не решат покупать гораздо выше. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:02

Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина.
Премия до сих пор отрицательна.
Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мой прогноз по биткоину:

15к-25к в этом году
6к-7к в следующем году и вытеснение его эфиром на 2 место по капитализации

Можете плеваться и крутить у виска - но биток - это сегодня токсичная какашка и 10 кратное падение от пика - вполне реально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:26

  Кучинелли написав:Лузерианство во всей красе.Биток во 2й волне младшего порядка(рост только развивается), от 34 и до текущих это уже целевой уровень, чтобы покупать.Остальные как писалось раньше, останутся со своими долларами...и будут на них долго смотреть, пока не решат покупать гораздо выше. :)

Ага... :) Зьобра очкує... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.


Это максику скажи.Адекватные люди считают, что коррекция от падения ещё не состоялась.Её уровень 42-55, и это никак не перехай.А перехай в принципе тоже возможен.Этого просто никто не знает, что нас всех ждёт.Есть вероятности разных событий и не более.А утверждающие. что что то знают наверняка просто клоуны.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Можете плеваться и крутить у виска - но биток - это сегодня токсичная какашка и 10 кратное падение от пика - вполне реально.


За критику битка я совершенно согласен.Только проблема в том, что биток остаётся двигателем, движетелем и в другую сторону от него активы идут редко и не долго, всвязи с каким нибудь событием.а потом всё равно следуют за ним как на верёвке.Я сам четырьмя руками за то. чтобы каждый актив жил своей жизнью и стоил цену, на которую сработала его команда и польза.Но крипторынок работает немного не так.В нём важнее спекулятивная составляющая над технической.За плохой монетой может стоять большой капитал и она будет расти в цене лучше более технологичной монеты, у кот бедная команда.
По эфиру я бы согласился. да только эфир какашка не на много лучше.По этой причине и кардано так поднялось и дот и нек другие.Но это только начало ...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:42

  Zebra написав:Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина.
Премия до сих пор отрицательна.
Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:53

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина.
Премия до сих пор отрицательна.
Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.

Тяжело когда накупили по 55+?
razor
 
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