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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2598259926002601
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:17

  airmax78 написав:Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.

Люди стільки не живуть. Тільки дуби! :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:44

  razor написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина.
Премия до сих пор отрицательна.
Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.

Тяжело когда накупили по 55+?

Неа. Большую часть купил по 27-35. Но даже если бы по 55 была позиция - просто сидел бы и ждал. Переживает ли тот, кто купил биткоин по 500, хотя мог па100 купить? А кто по 3000, хотя мог по 1000? Они сильно сейчас переживают? Точно также будет и с теми кто купил по 60К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:46

  Mirax написав:
  airmax78 написав:Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.

Люди стільки не живуть. Тільки дуби! :lol:

Мы это однозначно увидим ещё при презе россии - хуйле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:58

  airmax78 написав:Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.


Я о нём вспоминал неск месяцев назад.Он купил по 17.Ему советовали Зебра и Юра_Т дождаться хоть какого отскока и продать, пока в ноль не упало.Смысл то заключается в другом.На крипту нельзя тратить жизненно важные деньги, чтобы не нужно было сливать задарма, и можно было просадку пересидеть.Не все умеют трейдить(шортить) и т д.Тогда включается правило долгосрока.В сети уже нагнали инфы, что биток ну не лимон, но примерно 130-350К будет стоить.Уже это отложилось в головах.Поэтому цену туда рано-поздно погонят, так как пипл к этому готов.Биток - это супер пузырь, кот надуваеют и сдувают, и очень умело.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:06

  airmax78 написав:Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.

Так он вроде не на свои брал, то ли "жильё заложил", то ли в кредит. Явно за эти годы в окно вышел.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все цифровалюты - лохотрон
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:32

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