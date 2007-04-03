Zebra написав:Институционалы весь май продавали свои GBTC с дисконтом вплоть до -21% от реальной цены биткоина. Премия до сих пор отрицательна. Никаких перехаев уже не будет, прекращайте загонять людей в падающие активы.
Не понимаю что такое перехай в отношении биткоина, если таргет прайс на долгосрок - 1 млн. долл. США.
Тяжело когда накупили по 55+?
Неа. Большую часть купил по 27-35. Но даже если бы по 55 была позиция - просто сидел бы и ждал. Переживает ли тот, кто купил биткоин по 500, хотя мог па100 купить? А кто по 3000, хотя мог по 1000? Они сильно сейчас переживают? Точно также будет и с теми кто купил по 60К.
airmax78 написав:Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.
Я о нём вспоминал неск месяцев назад.Он купил по 17.Ему советовали Зебра и Юра_Т дождаться хоть какого отскока и продать, пока в ноль не упало.Смысл то заключается в другом.На крипту нельзя тратить жизненно важные деньги, чтобы не нужно было сливать задарма, и можно было просадку пересидеть.Не все умеют трейдить(шортить) и т д.Тогда включается правило долгосрока.В сети уже нагнали инфы, что биток ну не лимон, но примерно 130-350К будет стоить.Уже это отложилось в головах.Поэтому цену туда рано-поздно погонят, так как пипл к этому готов.Биток - это супер пузырь, кот надуваеют и сдувают, и очень умело.
airmax78 написав:Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.
Так он вроде не на свои брал, то ли "жильё заложил", то ли в кредит. Явно за эти годы в окно вышел.