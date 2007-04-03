Люди стільки не живуть. Тільки дуби!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:17
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:44
Неа. Большую часть купил по 27-35. Но даже если бы по 55 была позиция - просто сидел бы и ждал. Переживает ли тот, кто купил биткоин по 500, хотя мог па100 купить? А кто по 3000, хотя мог по 1000? Они сильно сейчас переживают? Точно также будет и с теми кто купил по 60К.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:46
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Помните тут парень был, который в феврале 2018 в отчаянии спрашивал что ему делать с биткоином купленным по 14к? Я надеюсь он, вопреки рекомендациям, которые тут получал, таки удержал позу.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:58
Я о нём вспоминал неск месяцев назад.Он купил по 17.Ему советовали Зебра и Юра_Т дождаться хоть какого отскока и продать, пока в ноль не упало.Смысл то заключается в другом.На крипту нельзя тратить жизненно важные деньги, чтобы не нужно было сливать задарма, и можно было просадку пересидеть.Не все умеют трейдить(шортить) и т д.Тогда включается правило долгосрока.В сети уже нагнали инфы, что биток ну не лимон, но примерно 130-350К будет стоить.Уже это отложилось в головах.Поэтому цену туда рано-поздно погонят, так как пипл к этому готов.Биток - это супер пузырь, кот надуваеют и сдувают, и очень умело.
Додано: Суб 12 чер, 2021 18:06
Так он вроде не на свои брал, то ли "жильё заложил", то ли в кредит. Явно за эти годы в окно вышел.
Додано: Суб 12 чер, 2021 18:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
все цифровалюты - лохотрон
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:31
это дерьмо видимо страдает психическим расстройством связанным с движем разных активов. по крипте пока растёт - оно лежит на дне, как только вниз - оно всплывает в виде многобуквенных, олежанов, юриков и прочих флудерастов, переползающих сюда с валютки...
у мну оно всё давно в игноре, нафига другие им отвечают непонятно.
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