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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:16
Tegularius написав:
Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2).Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз.
Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25.
Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.
Люблю математику. Очень интересное предположение.
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