Додано: Нед 13 чер, 2021 01:03

тоже подключусь к математическим предположениям - на днях высчитывал примерные значения по схожей логике, и получил бит по 100К на март 25 года - ATH, по коэффициенту 0.31 (который получен от деления ATH 64500 на потенциальный хай 2021 года в виде 208К баксов, взятый по трендовой линии между 2013 годом, 2018 и 2021, где хай считаю по апрелю 2021го - 64.5/208) умноженному на потенциальный хай 2025 года, линия проведенная по хаям 2018 годом, 2021 и потенциальным 2025 - 297К на март 2025 : 297*0.31=92к, но докинул до 100к психологических.30К в день халвинга : ATH 64500, умноженный на 0.45, где 0.45х - цена битка на момент 2018 халвинга 9000 - здесь уже точность предположения значительно меньше, потому как основана чисто на прошлой цене халвингану и дно сейчас на 25-15к зима-весна 22го, здесь тоже небольшие неточности, но считаю коэффициенты по пробитию основной линии поддержки. в 2018 году это был спорный уровень, сложно там провести точную линию для определения, но допустим это 4000, их я поделил на 3200 - дно битка. выходил коэф 1.25. и чтобы посчитать дно щас, мы делим уровень пробития основной поддержки битка - а это уровень 32000 (но я думаю, что лучше считать от уровня 25000, когда его пробье), на 1.25 и получаем 25600. но так как коэф 1.25 неточный, и может быть в диапазоне 1.25-1.625 в зависимости от того, на какой цене была пробита поддержка в 2018 году, то цена может варьироваться от 15500 до 25500чарт оч грязный, чисто для себя делал, но может кому-то будет интересно, первый график был с 2018го года, это его доработка, тут немного от ТА, в основном чисто мои наблюдения и предположения. в 2018 этот чарт отработал четко все точки (кроме последней), там была другая идея, но похожая.