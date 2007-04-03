Tegularius написав:Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2). Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз. Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.
тоже подключусь к математическим предположениям - на днях высчитывал примерные значения по схожей логике, и получил бит по 100К на март 25 года - ATH, по коэффициенту 0.31 (который получен от деления ATH 64500 на потенциальный хай 2021 года в виде 208К баксов, взятый по трендовой линии между 2013 годом, 2018 и 2021, где хай считаю по апрелю 2021го - 64.5/208) умноженному на потенциальный хай 2025 года, линия проведенная по хаям 2018 годом, 2021 и потенциальным 2025 - 297К на март 2025 : 297*0.31=92к, но докинул до 100к психологических.
30К в день халвинга : ATH 64500, умноженный на 0.45, где 0.45х - цена битка на момент 2018 халвинга 9000 - здесь уже точность предположения значительно меньше, потому как основана чисто на прошлой цене халвинга
ну и дно сейчас на 25-15к зима-весна 22го, здесь тоже небольшие неточности, но считаю коэффициенты по пробитию основной линии поддержки. в 2018 году это был спорный уровень, сложно там провести точную линию для определения, но допустим это 4000, их я поделил на 3200 - дно битка. выходил коэф 1.25. и чтобы посчитать дно щас, мы делим уровень пробития основной поддержки битка - а это уровень 32000 (но я думаю, что лучше считать от уровня 25000, когда его пробье), на 1.25 и получаем 25600. но так как коэф 1.25 неточный, и может быть в диапазоне 1.25-1.625 в зависимости от того, на какой цене была пробита поддержка в 2018 году, то цена может варьироваться от 15500 до 25500 https://prnt.sc/157g5tx чарт оч грязный, чисто для себя делал, но может кому-то будет интересно, первый график был с 2018го года, это его доработка, тут немного от ТА, в основном чисто мои наблюдения и предположения. в 2018 этот чарт отработал четко все точки (кроме последней ), там была другая идея, но похожая. https://s3.tradingview.com/snapshots/q/QXjOyrYW.png
Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.
razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.
Я тоже.Но привычное дело.У хлопцев свой взгляд на вещи.Не будем им мешать творить чудеса.Сначала я хотел написать на их посты что то типа - смайлик ставить надо, или закусывать.Но ведь это суровый труд нагородить такое, лучше скажу - молодцы, так держать. ПС собственно вот такие приколы просто подтверждают, что крипторынок остаётся самым не только высоковолатильным, но и манипулируемым из всех, где одурачить и вытрусить и вбить в голову гвоздь и т д очень легко.Поэтому шиза косит ряды очень активно.И выиграть на таком рынке может только холодный трезвый ум без розовых и влажных фантазий.