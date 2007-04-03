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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603>
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:16

  Tegularius написав:Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2).
Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз.
Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.


Люблю математику. Очень интересное предположение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 01:03

тоже подключусь к математическим предположениям - на днях высчитывал примерные значения по схожей логике, и получил бит по 100К на март 25 года - ATH, по коэффициенту 0.31 (который получен от деления ATH 64500 на потенциальный хай 2021 года в виде 208К баксов, взятый по трендовой линии между 2013 годом, 2018 и 2021, где хай считаю по апрелю 2021го - 64.5/208) умноженному на потенциальный хай 2025 года, линия проведенная по хаям 2018 годом, 2021 и потенциальным 2025 - 297К на март 2025 : 297*0.31=92к, но докинул до 100к психологических.

30К в день халвинга : ATH 64500, умноженный на 0.45, где 0.45х - цена битка на момент 2018 халвинга 9000 - здесь уже точность предположения значительно меньше, потому как основана чисто на прошлой цене халвинга

ну и дно сейчас на 25-15к зима-весна 22го, здесь тоже небольшие неточности, но считаю коэффициенты по пробитию основной линии поддержки. в 2018 году это был спорный уровень, сложно там провести точную линию для определения, но допустим это 4000, их я поделил на 3200 - дно битка. выходил коэф 1.25. и чтобы посчитать дно щас, мы делим уровень пробития основной поддержки битка - а это уровень 32000 (но я думаю, что лучше считать от уровня 25000, когда его пробье), на 1.25 и получаем 25600. но так как коэф 1.25 неточный, и может быть в диапазоне 1.25-1.625 в зависимости от того, на какой цене была пробита поддержка в 2018 году, то цена может варьироваться от 15500 до 25500
https://prnt.sc/157g5tx
чарт оч грязный, чисто для себя делал, но может кому-то будет интересно, первый график был с 2018го года, это его доработка, тут немного от ТА, в основном чисто мои наблюдения и предположения. в 2018 этот чарт отработал четко все точки (кроме последней :D ), там была другая идея, но похожая.
https://s3.tradingview.com/snapshots/q/QXjOyrYW.png
spacemachine
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 07:50

Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 09:27

razor
новостной фон всплесками, а матчасть вечно :)
чик
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:46

🚨 🚨 32,081 #ETH transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:00

  razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.


Я тоже.Но привычное дело.У хлопцев свой взгляд на вещи.Не будем им мешать творить чудеса.Сначала я хотел написать на их посты что то типа - смайлик ставить надо, или закусывать.Но ведь это суровый труд нагородить такое, лучше скажу - молодцы, так держать.
ПС собственно вот такие приколы просто подтверждают, что крипторынок остаётся самым не только высоковолатильным, но и манипулируемым из всех, где одурачить и вытрусить и вбить в голову гвоздь и т д очень легко.Поэтому шиза косит ряды очень активно.И выиграть на таком рынке может только холодный трезвый ум без розовых и влажных фантазий.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:27

  greenozon написав:🚨 🚨 32,081 #ETH transferred from unknown wallet to #Binance

Лонгую кефір з 2370.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:53

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:🚨 🚨 32,081 #ETH transferred from unknown wallet to #Binance

Лонгую кефір з 2370.

Так його завели на біржу, щоб продати.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:57

  Mirax написав:Так його завели на біржу, щоб продати.

Так і я лонгую, щоб продати.... :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:00

  Козак-характерник написав:Так і я лонгую, щоб продати.... :P

"На втором кону не пофартило, а этот дурачок Копченый его взял и выиграл" :lol:
Mirax
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