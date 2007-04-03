RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:33

  razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, которые высчитать никак не возможно.


Он художник.Он так видит :lol: :mrgreen:

Я вот к примеру тоже художник :mrgreen: И вижу так на графиках :lol: Казак,похоже на
то,что ты все время про деда говорил??
Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 29.05.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2600260126022603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7812, 7813, 7814
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
78136 199543728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 13:17
yuri_m
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7527 1816382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95287)
13.06.2021 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.