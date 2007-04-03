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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 12:33
razor написав:
Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, которые высчитать никак не возможно.
Он художник.Он так видит
Я вот к примеру тоже художник
И вижу так на графиках
Казак,похоже на
то,что ты все время про деда говорил??
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osafly
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