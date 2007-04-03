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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:33

  razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, которые высчитать никак не возможно.


Он художник.Он так видит :lol: :mrgreen:

Я вот к примеру тоже художник :mrgreen: И вижу так на графиках :lol: Казак,похоже на
то,что ты все время про деда говорил??
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:10

  Кучинелли написав:
  razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.


Я тоже.Но привычное дело.У хлопцев свой взгляд на вещи.Не будем им мешать творить чудеса.Сначала я хотел написать на их посты что то типа - смайлик ставить надо, или закусывать.Но ведь это суровый труд нагородить такое, лучше скажу - молодцы, так держать.
ПС собственно вот такие приколы просто подтверждают, что крипторынок остаётся самым не только высоковолатильным, но и манипулируемым из всех, где одурачить и вытрусить и вбить в голову гвоздь и т д очень легко.Поэтому шиза косит ряды очень активно.И выиграть на таком рынке может только холодный трезвый ум без розовых и влажных фантазий.

Для меня самый весомый фактор, это куда мэйкерам выгодно гнать рынок. Дед уже почти месяц в просадке, на незаметный набор большого объёма нужно как минимум столько времени. Как только будет подходящий новостной фон, погонят к 50к и там будут разгружаться. Могут и выше погнать, но это по обстоятельствам. Рисовать линии на основе старых графиков и считать корни от ХЗ чего, это как в этом анекдоте:

- Доктор, у меня депрессия.
- Что вы принимаете?
- Желаемое за действительное. Я вылечусь?
- Мне и самому интересно...
phantom_systems
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