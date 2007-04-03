razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.
Я тоже.Но привычное дело.У хлопцев свой взгляд на вещи.Не будем им мешать творить чудеса.Сначала я хотел написать на их посты что то типа - смайлик ставить надо, или закусывать.Но ведь это суровый труд нагородить такое, лучше скажу - молодцы, так держать. ПС собственно вот такие приколы просто подтверждают, что крипторынок остаётся самым не только высоковолатильным, но и манипулируемым из всех, где одурачить и вытрусить и вбить в голову гвоздь и т д очень легко.Поэтому шиза косит ряды очень активно.И выиграть на таком рынке может только холодный трезвый ум без розовых и влажных фантазий.
Для меня самый весомый фактор, это куда мэйкерам выгодно гнать рынок. Дед уже почти месяц в просадке, на незаметный набор большого объёма нужно как минимум столько времени. Как только будет подходящий новостной фон, погонят к 50к и там будут разгружаться. Могут и выше погнать, но это по обстоятельствам. Рисовать линии на основе старых графиков и считать корни от ХЗ чего, это как в этом анекдоте:
- Доктор, у меня депрессия. - Что вы принимаете? - Желаемое за действительное. Я вылечусь? - Мне и самому интересно...
Tegularius написав:Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2). Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз. Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.
Дно будет, когда появятся криптодоллар или криптоюань, а следом за ними подтянутся и остальные криптофиатные валюты (замена налички) с мгновенными переводами-платежами и внебанковскими счетами. Для чего тогда нужны будут биток и альты Будем тогда на криптобиржах в криптофорекс играться
А насчет следующего халвинга... Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
Аlександр написав: Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
А может быть и так: в один прекрасный миг домайнят последний биток и больше не нужна будет никакая дорогая техника...Хочешь биток - покупаешь у того,у кого он есть.
Аlександр написав: Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
А может быть и так: в один прекрасный миг домайнят последний биток и больше не нужна будет никакая дорогая техника...Хочешь биток - покупаешь у того,у кого он есть.
Так майнинг - это и есмъ обработка транзакций (которые с каждым днем все сложнее и сложнее) в награду за которые получают биток. Хотя, если все транзакции свести к банальному обмену на флешках, - то да, просто, быстро, экологично. Примерно, как бруски золота. Цифрового. Типа, серебряные, золотые мерные флешки с 0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 и 1 BTC.