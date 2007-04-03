Додано: Нед 13 чер, 2021 17:23

Tegularius написав: Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2).

Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз.

Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга. Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2).Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз.Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.

Дно будет, когда появятся криптодоллар или криптоюань, а следом за ними подтянутся и остальные криптофиатные валюты (замена налички) с мгновенными переводами-платежами и внебанковскими счетами. Для чего тогда нужны будут биток и альтыБудем тогда на криптобиржах в криптофорекс игратьсяА насчет следующего халвинга...Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один спной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...