razor написав:Не пойму как тут можно что-то считал или проводить параллели, если в этой сфере все на нитках и зависит то чьих-то твитов, то от действий правительств или крупных корпораций, которые высчитать никак не возможно.
Я тоже.Но привычное дело.У хлопцев свой взгляд на вещи.Не будем им мешать творить чудеса.Сначала я хотел написать на их посты что то типа - смайлик ставить надо, или закусывать.Но ведь это суровый труд нагородить такое, лучше скажу - молодцы, так держать. ПС собственно вот такие приколы просто подтверждают, что крипторынок остаётся самым не только высоковолатильным, но и манипулируемым из всех, где одурачить и вытрусить и вбить в голову гвоздь и т д очень легко.Поэтому шиза косит ряды очень активно.И выиграть на таком рынке может только холодный трезвый ум без розовых и влажных фантазий.
Для меня самый весомый фактор, это куда мэйкерам выгодно гнать рынок. Дед уже почти месяц в просадке, на незаметный набор большого объёма нужно как минимум столько времени. Как только будет подходящий новостной фон, погонят к 50к и там будут разгружаться. Могут и выше погнать, но это по обстоятельствам. Рисовать линии на основе старых графиков и считать корни от ХЗ чего, это как в этом анекдоте:
- Доктор, у меня депрессия. - Что вы принимаете? - Желаемое за действительное. Я вылечусь? - Мне и самому интересно...
Tegularius написав:Не будет ни 100, ни 6-7. В 2018 сначала отскочило на плато с 19,2 на 6,4 (в 3 раза), затем потоптавшись на плато упало ещё в 2 (дно около 3,2). Сейчас мы на таком же плато, только упало в (1,73 - корень из 3) раз. Значит, ещё упадет в (1,41 - корень из 2) раз. Дно выходит в районе 24-25. Но это будет только зимой или даже весной, пока что будет болтаться возле 35. А поход на 100 и выше - уже после след. халвинга.
Дно будет, когда появятся криптодоллар или криптоюань, а следом за ними подтянутся и остальные криптофиатные валюты (замена налички) с мгновенными переводами-платежами и внебанковскими счетами. Для чего тогда нужны будут биток и альты Будем тогда на криптобиржах в криптофорекс играться
А насчет следующего халвинга... Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
Аlександр написав: Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
А может быть и так: в один прекрасный миг домайнят последний биток и больше не нужна будет никакая дорогая техника...Хочешь биток - покупаешь у того,у кого он есть.
Аlександр написав: Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
А может быть и так: в один прекрасный миг домайнят последний биток и больше не нужна будет никакая дорогая техника...Хочешь биток - покупаешь у того,у кого он есть.
Так майнинг - это и есмъ обработка транзакций (которые с каждым днем все сложнее и сложнее) в награду за которые получают биток. Хотя, если все транзакции свести к банальному обмену на флешках, - то да, просто, быстро, экологично. Примерно, как бруски золота. Цифрового. Типа, серебряные, золотые мерные флешки с 0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 и 1 BTC.
Аlександр написав:Дно будет, когда появятся криптодоллар или криптоюань, а следом за ними подтянутся и остальные криптофиатные валюты (замена налички) с мгновенными переводами-платежами и внебанковскими счетами. Для чего тогда нужны будут биток и альты
Саша, ты просто вспомни, для чего вообще создавался биток.Тогда поймёшь, что неправильно мыслишь.С альтами - да. большинство из них как раз и создавали. чтобы вытянуть биток.Я хоть биток и не люблю, но он никуда не денется, просто ему красная доминация 10%, и это будет тоже очень немало.
phantom_systems написав:Для меня самый весомый фактор, это куда мэйкерам выгодно гнать рынок. Дед уже почти месяц в просадке, на незаметный набор большого объёма нужно как минимум столько времени. Как только будет подходящий новостной фон, погонят к 50к и там будут разгружаться. Могут и выше погнать, но это по обстоятельствам.
Согласен с тобой.Можно конечно полезть в дебри, т к ММ бывет локальный и глобальный, и они по разному мыслят и действуют.Но в целом солидарен с твоей мыслью.Сам недавно писал как происходит процесс.В сети нагоняется слух, что достигнем так каких то высот, народ начинает потихоньку верить в это.Потом при рывке вверх делают особое обострение новостей - мол мы же вас предупреждали...ну и нагонят хотя бы на половину от обещанного.Местные обвалисты немного не учитывают, что на дворе не 2017-18 год.Изменилось то отношение к крипте крайне сильно.В позитивную сторону.Если свозят в рн 20ки , то это будет быстрый выкуп, пять минут позора. как раньше говорили
Аlександр написав:Прикол в том, что с каждым днем майнинг битков становится все сложнее и сложнее, требуется все более дорогая и мощная техника, которая жрет все больше и больше ресурсов. И в один прекрасный миг просто все это забросят, как угольную шахту, где уголек вроде еще есть, но добывать его один сплошной минус. Поэтому, либо апгрейд, читай эмиссия битка, либо...
Либо биток по лимону баксов, ты сам это только что обосновал. Эмиссия битка доп практически невозможна, т ксообщество в жизни на это не пойдёт, тогда реально будет провал, и это никого не устроит.Эмиссия имеет место через форки.Но судя по всему их уже не будет, т к если ещё недавно с битком пытались тягаться кэш и сатошивижн, то нынче соперников просто нет.