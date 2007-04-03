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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2601260226032604
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:25

Козак-характерник, про небесну твердь тільки не забувайте :wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:34

До чего дошел прогресс)

https://www.youtube.com/watch?v=TlbV3Asl2tU
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 06:50

Tesla CEO Elon Musk on Sunday said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is reasonable clean energy usage by miners.

“When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing bitcoin transactions

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:24

  Xenon написав:
Tesla CEO Elon Musk on Sunday said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is reasonable clean energy usage by miners.

“When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing bitcoin transactions



скоріш за все на цьому фундаменті біток фаярнув догори :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:33

  greenozon написав:скоріш за все на цьому фундаменті біток фаярнув догори :)

Натягнули шортунів... :) Легким рухом, шорти перетворилися в елегантні стрінги... :mrgreen:
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Козак-характерник
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