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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 21:25
Козак-характерник
, про небесну твердь тільки не забувайте
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Додано: Нед 13 чер, 2021 21:34
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Додано: Пон 14 чер, 2021 06:50
Tesla CEO Elon Musk on Sunday said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is reasonable clean energy usage by miners.
“When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing bitcoin transactions
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Xenon
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:24
Xenon написав:
Tesla CEO Elon Musk on Sunday said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is reasonable clean energy usage by miners.
“When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing bitcoin transactions
скоріш за все на цьому фундаменті біток фаярнув догори
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greenozon
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:33
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:10
чик написав:
чем больше здесь ждунов па 10-20, тем больше вероятность похода на 40-50=проверено временем, сча апять глянем...
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:11
Похоже, аттракцион невиданной щедрости по трону на Финике закончился. Курс к деду тоже утонул, минус 20% за неделю.
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