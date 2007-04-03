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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2602260326042605
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Помнится мне когда он быстро отрос с 9 до 20 многие тоже ждали жесткой коррекции. В итоге таки она случилась. От 64К. Мне кажется для нового набора позиций времени было более чем достаточно. Теперь вверх, к новым высотам.


Ты или притворяешься или не понимаешь.Было падение с 65 до 30.Теперь основной сценарий - это коррекция от этого падения.В завти на какую фибу она прийдётся. это могут быть уровни в пределах 42-56.Вариант к новым высотам может случится, если в рне 50+ сложится такая сит. что вместо коррекции продолжится рост.Но вероятность пока что мала, хоть и есть.Дело в том, что вся коррекция по времени очень мало длилась.Это говорит о том, что вероятнее после В вверх, будет ещё С вниз, которую наши товарищи очень ждут.Вот им прийдётся её ждать пока биток не пройдёт на 50+ возможно, там потопчется, чтобы Аирмакса понапрягать и только потом повалится опять вниз.Вероятность этого остаётся велика. т к как раз подоспеют механизмы сокращения денежных накачек (повышение ставки фрс например).
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:27

  phantom_systems написав:Похоже, аттракцион невиданной щедрости по трону на Финике закончился. Курс к деду тоже утонул, минус 20% за неделю.

Аналог наступний.
Вам пропонують купити лотерею за $ 100.
Ви оцінили, що там є 2 варіанти по 50% кожен. В одному випадку програш $ 20, в іншому виграш $ 100.
Чи варто грати ?
Я зіграв. Витягнув програш $ 20.
Чи задоволений результатом ?
Гм...
Звичайно хотілось витягнути + $100, а не навпаки.
Чи правильно зробив, що зіграв в лотерею ?
ТАК. Поправочка: якщо правильно оцінив вихідні умови.
Але ! Оцінка ситуації - складне питання. Якщо насправді шанси виграшу $ 100 лише 20%, а програшу $ 20 - 80%, а у мене всього лише $ 100 і порожні кишені, то я би не грав.
А шанси кожен оцінює по-своєму і, переважно, інтуїтивно. Довгостроковий результат мало кого втішає. Так і торгуєм.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:31

Кучинелли
тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:30

мне кажется это сейчас много желающих выйти на 50. а вот когда реально будет 50, их количество сильно поубавится.
так же как и при 60 все хотели купить по 30, а когда стало 30 то уже перехотели
DmitryK
 
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