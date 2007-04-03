Додано: Пон 14 чер, 2021 18:06

airmax78 написав: Помнится мне когда он быстро отрос с 9 до 20 многие тоже ждали жесткой коррекции. В итоге таки она случилась. От 64К. Мне кажется для нового набора позиций времени было более чем достаточно. Теперь вверх, к новым высотам. Помнится мне когда он быстро отрос с 9 до 20 многие тоже ждали жесткой коррекции. В итоге таки она случилась. От 64К. Мне кажется для нового набора позиций времени было более чем достаточно. Теперь вверх, к новым высотам.

Ты или притворяешься или не понимаешь.Было падение с 65 до 30.Теперь основной сценарий - это коррекция от этого падения.В завти на какую фибу она прийдётся. это могут быть уровни в пределах 42-56.Вариант к новым высотам может случится, если в рне 50+ сложится такая сит. что вместо коррекции продолжится рост.Но вероятность пока что мала, хоть и есть.Дело в том, что вся коррекция по времени очень мало длилась.Это говорит о том, что вероятнее после В вверх, будет ещё С вниз, которую наши товарищи очень ждут.Вот им прийдётся её ждать пока биток не пройдёт на 50+ возможно, там потопчется, чтобы Аирмакса понапрягать и только потом повалится опять вниз.Вероятность этого остаётся велика. т к как раз подоспеют механизмы сокращения денежных накачек (повышение ставки фрс например).