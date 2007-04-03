airmax78 написав:Помнится мне когда он быстро отрос с 9 до 20 многие тоже ждали жесткой коррекции. В итоге таки она случилась. От 64К. Мне кажется для нового набора позиций времени было более чем достаточно. Теперь вверх, к новым высотам.
Ты или притворяешься или не понимаешь.Было падение с 65 до 30.Теперь основной сценарий - это коррекция от этого падения.В завти на какую фибу она прийдётся. это могут быть уровни в пределах 42-56.Вариант к новым высотам может случится, если в рне 50+ сложится такая сит. что вместо коррекции продолжится рост.Но вероятность пока что мала, хоть и есть.Дело в том, что вся коррекция по времени очень мало длилась.Это говорит о том, что вероятнее после В вверх, будет ещё С вниз, которую наши товарищи очень ждут.Вот им прийдётся её ждать пока биток не пройдёт на 50+ возможно, там потопчется, чтобы Аирмакса понапрягать и только потом повалится опять вниз.Вероятность этого остаётся велика. т к как раз подоспеют механизмы сокращения денежных накачек (повышение ставки фрс например).
phantom_systems написав:Похоже, аттракцион невиданной щедрости по трону на Финике закончился. Курс к деду тоже утонул, минус 20% за неделю.
Аналог наступний. Вам пропонують купити лотерею за $ 100. Ви оцінили, що там є 2 варіанти по 50% кожен. В одному випадку програш $ 20, в іншому виграш $ 100. Чи варто грати ? Я зіграв. Витягнув програш $ 20. Чи задоволений результатом ? Гм... Звичайно хотілось витягнути + $100, а не навпаки. Чи правильно зробив, що зіграв в лотерею ? ТАК. Поправочка: якщо правильно оцінив вихідні умови. Але ! Оцінка ситуації - складне питання. Якщо насправді шанси виграшу $ 100 лише 20%, а програшу $ 20 - 80%, а у мене всього лише $ 100 і порожні кишені, то я би не грав. А шанси кожен оцінює по-своєму і, переважно, інтуїтивно. Довгостроковий результат мало кого втішає. Так і торгуєм.
Кучинелли тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка