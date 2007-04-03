airmax78 написав:Помнится мне когда он быстро отрос с 9 до 20 многие тоже ждали жесткой коррекции. В итоге таки она случилась. От 64К. Мне кажется для нового набора позиций времени было более чем достаточно. Теперь вверх, к новым высотам.
Ты или притворяешься или не понимаешь.Было падение с 65 до 30.Теперь основной сценарий - это коррекция от этого падения.В завти на какую фибу она прийдётся. это могут быть уровни в пределах 42-56.Вариант к новым высотам может случится, если в рне 50+ сложится такая сит. что вместо коррекции продолжится рост.Но вероятность пока что мала, хоть и есть.Дело в том, что вся коррекция по времени очень мало длилась.Это говорит о том, что вероятнее после В вверх, будет ещё С вниз, которую наши товарищи очень ждут.Вот им прийдётся её ждать пока биток не пройдёт на 50+ возможно, там потопчется, чтобы Аирмакса понапрягать и только потом повалится опять вниз.Вероятность этого остаётся велика. т к как раз подоспеют механизмы сокращения денежных накачек (повышение ставки фрс например).
phantom_systems написав:Похоже, аттракцион невиданной щедрости по трону на Финике закончился. Курс к деду тоже утонул, минус 20% за неделю.
Аналог наступний. Вам пропонують купити лотерею за $ 100. Ви оцінили, що там є 2 варіанти по 50% кожен. В одному випадку програш $ 20, в іншому виграш $ 100. Чи варто грати ? Я зіграв. Витягнув програш $ 20. Чи задоволений результатом ? Гм... Звичайно хотілось витягнути + $100, а не навпаки. Чи правильно зробив, що зіграв в лотерею ? ТАК. Поправочка: якщо правильно оцінив вихідні умови. Але ! Оцінка ситуації - складне питання. Якщо насправді шанси виграшу $ 100 лише 20%, а програшу $ 20 - 80%, а у мене всього лише $ 100 і порожні кишені, то я би не грав. А шанси кожен оцінює по-своєму і, переважно, інтуїтивно. Довгостроковий результат мало кого втішає. Так і торгуєм.
Кучинелли тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка
spacemachine написав:Кучинелли тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка
Рад конструктивному общению.Тебе тоже профита .Мой интерес в альтах.Когда биток дойдёт до пусть тех же 45, вопрос - сколько он там протусуется.Если он там зависнет в неопределённости, тогда альты смогут хорошо подрасти.У многих просевших альтов до 0,5 и 0,618 от падения ещё есть Х2-Х3.Даст ли биток им эту коррекцию.Более того, есть много альтов. у которых много важных событий в июне.Июнь то 6й месяц - конец второго квартала. там по роадмэпу у многих разные фишки анонсируются.Отсюда вытекает, что кроме коррекции альты вполне себе могут и хаи показать. ПС ничего не имею против тех, у кого торговая стратегия отличается от моей.Например тот же Доу Джонс.Я вообще не приемлю его методы, но его аналитику ценю и всегда учитываю. ПС2 Мой основной ТА волновой анализ.При пробитии треугольника вниз долетели до 31, а 30 осталось лоем.Если бы пробили 30, то это была бы 5я волна вниз с целью ок 26.Но увы. это оказалось развитием восходящего тренда.Теперь самое вероятное - это на коррекции от 41 ловить вход с целями 42-45.Ну и невероятное на крипте всегда возможно
DmitryK написав:мне кажется это сейчас много желающих выйти на 50. а вот когда реально будет 50, их количество сильно поубавится. так же как и при 60 все хотели купить по 30, а когда стало 30 то уже перехотели
Есть люди с долгосрочной стратегией.Т е если трейдер уверен в структуре движения. например 30 - 55 - 20, то он очень вероятно выйдет.А попроще люди будут пытаться до последнего сообразить. что же произойдёт завтра и в конечном итоге поймают красную соплю длинной в 10-20К Но повторюсь, биток только ориентир, на альтах может совсем по иному сложиться.
Вопрос в том, на какой волне дед сейчас едет, предпоследней или последней. Если первое, тогда около 50к скорректируется, затем пойдёт на перехай. Если второе, тогда перехай отменяется, поболтается около 50к, затем сползёт к 30к или ниже. Топовые альты ещё разок выстрелят.
DmitryK написав:мне кажется это сейчас много желающих выйти на 50. а вот когда реально будет 50, их количество сильно поубавится. так же как и при 60 все хотели купить по 30, а когда стало 30 то уже перехотели
phantom_systems написав:Вопрос в том, на какой волне дед сейчас едет, предпоследней или последней. Если первое, тогда около 50к скорректируется, затем пойдёт на перехай. Если второе, тогда перехай отменяется, поболтается около 50к, затем сползёт к 30к или ниже. Топовые альты ещё разок выстрелят.