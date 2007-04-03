Додано: Пон 14 чер, 2021 21:44

spacemachine написав: Кучинелли

тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка тебя я поздравляю, профит хороший срубишь с движения. На такие отскоки у меня нервов не хватило бы. Не знаю как хватило их тебе, если ты заходил 8го, когда бит жестко провалился под треугольник вниз. С последним твоим постом согласен. думаю где-то на 45-46 остановимся - хай недельной свечи, ее маловероятно, что закроем выше + крест смерти, а на 50К слишком много будет желающих повыходить с рынка

Рад конструктивному общению.Тебе тоже профита .Мой интерес в альтах.Когда биток дойдёт до пусть тех же 45, вопрос - сколько он там протусуется.Если он там зависнет в неопределённости, тогда альты смогут хорошо подрасти.У многих просевших альтов до 0,5 и 0,618 от падения ещё есть Х2-Х3.Даст ли биток им эту коррекцию.Более того, есть много альтов. у которых много важных событий в июне.Июнь то 6й месяц - конец второго квартала. там по роадмэпу у многих разные фишки анонсируются.Отсюда вытекает, что кроме коррекции альты вполне себе могут и хаи показать.ПС ничего не имею против тех, у кого торговая стратегия отличается от моей.Например тот же Доу Джонс.Я вообще не приемлю его методы, но его аналитику ценю и всегда учитываю.ПС2 Мой основной ТА волновой анализ.При пробитии треугольника вниз долетели до 31, а 30 осталось лоем.Если бы пробили 30, то это была бы 5я волна вниз с целью ок 26.Но увы. это оказалось развитием восходящего тренда.Теперь самое вероятное - это на коррекции от 41 ловить вход с целями 42-45.Ну и невероятное на крипте всегда возможно