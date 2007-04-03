Додано: Вів 15 чер, 2021 09:41

Допустим, бумага упала с 200 у.е до 160 у.е. Шортист мог бы заработать на этом 40 у.е (в количественном выражении) с акции или 20% (в процентах). Но, предположим, что наш парень-шортист решил дождаться дна по бумаге и прикупить акции по 160 у.е с последующей их продажей по 200 у.е, т.е решил сыграть в лонг. Так вот купил он по 160, дождался восстановления цены до исходных 200, и продал. Каков итог? Итог: 40 у.е на акцию (как и при шорте), однако в процентах прибыль составит 25% против 20% при шорте. Но это далеко не единственный плюс лонга. Плюсом также является тот факт, что шортисту акция обходится по 200 у.е, а для лонгиста по 160 у.е., за счет чего и возникла разница дохода в процентах хотя количественный диапазон дохода один и тот же.