Текущий объем активов под управлением хедж-фондов составляет 4 трлн долларов. Через 5 лет с учетом скорости органического роста это будет порядка 6-7 трлн. Т.е. одни только хедж-фонды могут обеспечить вливание 0,3-0,5 трлн живых денег
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:33
Hedge funds expect to hold 7 per cent of assets in crypto within 5 years
Текущий объем активов под управлением хедж-фондов составляет 4 трлн долларов. Через 5 лет с учетом скорости органического роста это будет порядка 6-7 трлн. Т.е. одни только хедж-фонды могут обеспечить вливание 0,3-0,5 трлн живых денег
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:37
Маск оркеструє крипто-світ
https://news.finance.ua/ua/news/-/49477 ... rs-bitcoin
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:41
Почему лонговать выгоднее, чем шортить?
Допустим, бумага упала с 200 у.е до 160 у.е. Шортист мог бы заработать на этом 40 у.е (в количественном выражении) с акции или 20% (в процентах). Но, предположим, что наш парень-шортист решил дождаться дна по бумаге и прикупить акции по 160 у.е с последующей их продажей по 200 у.е, т.е решил сыграть в лонг. Так вот купил он по 160, дождался восстановления цены до исходных 200, и продал. Каков итог? Итог: 40 у.е на акцию (как и при шорте), однако в процентах прибыль составит 25% против 20% при шорте. Но это далеко не единственный плюс лонга. Плюсом также является тот факт, что шортисту акция обходится по 200 у.е, а для лонгиста по 160 у.е., за счет чего и возникла разница дохода в процентах хотя количественный диапазон дохода один и тот же.
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все кто продавали биткоины на этом падении горько пожалеют.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:45
всё относительно. ты ж мог скинуть па 50-60 часть битка купленного па 25-30 и на этом падении перезайти па 30 = 2х упущенная прибыль.
сам сча покупал па 30 продавал па 35, тоже абыдно, но есть старые запасы от 37 до 50+, да и биток ниже 30 по идее ещё должны увидеть - о чём жалеть? всех денех не заработаешь...
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Скоро по битку крест смерти и алготрейдерские боты хедж-фондов и прочих технических трейдеров перестают покупать такие активы до "прояснения ситуации".
По сути биток никуда еще не отскочил, находясь во флете и ниже 200-ой скользящей - локальные флуктуации.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:19
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