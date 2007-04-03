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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2606260726082609
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:31

  Patr1ot написав:Ваши мысли, господа. Мы вступили в фазу падения и дальнейшего долгосрочного накопления, либо продолжится булран в этом году?
Зображення


Нет, мы корректируемся на росте - длинный интервал лучше смотреть на логарифмической шкале.

Исходя из истории, пост-халвинговый бычий рынок длится не менее 15 месяцев, завершаясь мощнейшим импульсом. В этот раз будет так же, если успеем до изменения монетарной политики ФРС - лето покажет
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:40

  DmitryK написав:
  Zebra написав:Ещё одно подтверждение, что рынок крипты надувают за счёт заёмных средств.

все рынки надувают за счет заемных средств, акции, недвига, крипта не исключение

Коммерческая недвига, акции компаний генерируют прибыль. Кредит прокручивается создавая рабочие места, налоги, товары и услуги.
Рынок крипты замкнут - любая покупка делается с одной целью - найти потом лоха, который купит дороже. Пузырь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:17

  Mirax написав:
  Patr1ot написав:Ваши мысли, господа. Мы вступили в фазу падения и дальнейшего долгосрочного накопления, либо продолжится булран в этом году?

У тих, хто застряг на 50к+ повні портки радості з 30% відскоку від двократного падіння, інші застрянуть на 40к+ і будуть радуватися таким же об'їдкам з барського столу. :lol:

из тех кто вышел и стоит на перроне в ожидании 10-20? ну и чего у тебя полные портки и чему будешь радоваться? нормальные люди потихоньку торгуют и за месяц на 2х проливах сделали па 10-12% считай 20-24% в кармане, а теоретики графики малюют или просто свистят :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До креста смерти осталось уже чуть чуть - как только наступает это событие заточенные алгоритмические роботы сбрасывают актив в автоматическом режиме - готовьтесь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Медвежий рынок наступил 18 апреля. До этой даты 50-ая скользящая средняя выступала поддержкой, а после уже сопротивлением, которое биток не мог никак преодолеть и закрепиться. Именно тогда я всем сказал, что биток прольют на 35к.

Сейчас биток уже закрепился прочно ниже 200-ой скользящей средней - не много осталось, пойдет он на 25к
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 16 чер, 2021 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:50

  Zebra написав:До креста смерти осталось уже чуть чуть - как только наступает это событие заточенные алгоритмические роботы сбрасывают актив в автоматическом режиме - готовьтесь.

Хрест буде на могилі депозита шортіл... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:55

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:До креста смерти осталось уже чуть чуть - как только наступает это событие заточенные алгоритмические роботы сбрасывают актив в автоматическом режиме - готовьтесь.

Хрест буде на могилі депозита шортіл... :)

На битфинекс, кстати, ленднинг биткоина ночью подскочил до 200% годовых.
Рынок уверен в слабости битка, готов платить.
Тоже самое, что с троном было. Когда были высокие ставки, он до 0.082 дорос, сейчас 0.072.

Остались считанные минуты биток снова вернется на 35к - сливайтесь глупцы.
Zebra
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