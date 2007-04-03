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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2607260826092610
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:29

  Zebra написав:Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х

:shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:30

  Цифра написав:
  Zebra написав:Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х

:shock: :shock: :shock:

Сейчас на 38к польется и +50% к депо будет
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:46

Zebra
2т.баков окуительная разница, учитывая шо за месяц он летал 5-10т. и так моно было вже 3/4 раза заработать :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сколько помню битфинекс. Как только по какой то монете дают высокий процент на лендинге (вплоть до отсечки 0.75% в день) - вот чтоб взять купить эту монету, дать в долг, а она еще и росла - не было ни разу. В лучшем случае можно будет в ноль выскочить.

Биток от этик 40к вполне может пойти на 25к - но это уже совсем другая история.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:51

  чик написав:Zebra
2т.баков окуительная разница, учитывая шо за месяц он летал 5-10т. и так моно было вже 3/4 раза заработать :roll:

Плече 10х выбивается очень легко. Никогда не стоит входить в сделку на авось.

В данном случае я ориентируюсь на возросшие ставки по лендингу. Это может означать одну вещь - кто-то допустим завел 10% котеты на битфинекс, и начал сливать биток с плечем. 10% не так заметно, как если бы он завел 100% на биржу и рынок это сразу увидел сбросив цену.

Фактически маркет мейкер, не заводя 90% своего биткоина используя плече зашортил очень быстрень на Битфинекс свои битки по 40к в размере 20 000 штучек :shock:

Если вдруг так случится, что цена развернется и пойдет в обратную сторону, он ничего не теряет, его план по сливу на 40к выполнен, он просто заведет свои биточки и шорт нивелируется.

Более того, когда он начнет заводить 20 000 биточков - рынок это увидит, и обрушится.

Вообщем крупные игроки всегда в жирном плюсе за счет хомячков.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 16 чер, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52

  Zebra написав:
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  Zebra написав:Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х

:shock: :shock: :shock:

Сейчас на 38к польется и +50% к депо будет


Сегодня заседание FOMC. Все ждут результатов. Если будут сигнализировать о сворачивании QE, то, наверняка, польемся. А если в очередной раз расскажут о пользе молока и вреде табака, то можешь пролететь с шортом

Fed Meeting Likely to Signal Possible Policy Shifts
https://www.wsj.com/articles/federal-re ... 1623777582
zРадио
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