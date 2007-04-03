Додано: Сер 16 чер, 2021 12:51

чик написав: Zebra

2т.баков окуительная разница, учитывая шо за месяц он летал 5-10т. и так моно было вже 3/4 раза заработать 2т.баков окуительная разница, учитывая шо за месяц он летал 5-10т. и так моно было вже 3/4 раза заработать

Плече 10х выбивается очень легко. Никогда не стоит входить в сделку на авось.В данном случае я ориентируюсь на возросшие ставки по лендингу. Это может означать одну вещь - кто-то допустим завел 10% котеты на битфинекс, и начал сливать биток с плечем. 10% не так заметно, как если бы он завел 100% на биржу и рынок это сразу увидел сбросив цену.Фактически маркет мейкер, не заводя 90% своего биткоина используя плече зашортил очень быстрень на Битфинекс свои битки по 40к в размере 20 000 штучекЕсли вдруг так случится, что цена развернется и пойдет в обратную сторону, он ничего не теряет, его план по сливу на 40к выполнен, он просто заведет свои биточки и шорт нивелируется.Более того, когда он начнет заводить 20 000 биточков - рынок это увидит, и обрушится.Вообщем крупные игроки всегда в жирном плюсе за счет хомячков.