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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:30
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:46
Zebra
2т.баков окуительная разница, учитывая шо за месяц он летал 5-10т. и так моно было вже 3/4 раза заработать
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сколько помню битфинекс. Как только по какой то монете дают высокий процент на лендинге (вплоть до отсечки 0.75% в день) - вот чтоб взять купить эту монету, дать в долг, а она еще и росла - не было ни разу. В лучшем случае можно будет в ноль выскочить.
Биток от этик 40к вполне может пойти на 25к - но это уже совсем другая история.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:51
Плече 10х выбивается очень легко. Никогда не стоит входить в сделку на авось.
В данном случае я ориентируюсь на возросшие ставки по лендингу. Это может означать одну вещь - кто-то допустим завел 10% котеты на битфинекс, и начал сливать биток с плечем. 10% не так заметно, как если бы он завел 100% на биржу и рынок это сразу увидел сбросив цену.
Фактически маркет мейкер, не заводя 90% своего биткоина используя плече зашортил очень быстрень на Битфинекс свои битки по 40к в размере 20 000 штучек
Если вдруг так случится, что цена развернется и пойдет в обратную сторону, он ничего не теряет, его план по сливу на 40к выполнен, он просто заведет свои биточки и шорт нивелируется.
Более того, когда он начнет заводить 20 000 биточков - рынок это увидит, и обрушится.
Вообщем крупные игроки всегда в жирном плюсе за счет хомячков.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 16 чер, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:52
Сегодня заседание FOMC. Все ждут результатов. Если будут сигнализировать о сворачивании QE, то, наверняка, польемся. А если в очередной раз расскажут о пользе молока и вреде табака, то можешь пролететь с шортом
Fed Meeting Likely to Signal Possible Policy Shifts
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:03
BTC 19.04.19 у мене під 0,30 взяли (ще й не скоро вернули). І що курс ? А нічого. Був 5300, потеліпався, 22.04 стрибочок на 5600. І все.
А який настрій у буде Фомки невідомо. Який же ж тут ризик-менеджмент ?
Всупереч цьому спекуль уже 20% до депо має. Може досить ?
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:35
На моменте да, +20% к депо, но я хочу +50% - легкие деньги, только слепой не видел лимитного продавца на 40к. Вот такие моменты определенности бывают очень редко.
Стоп, если шо, в безубыток перевел на 39900.
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:35
Zebra алчный предатель. В тяжёлое для биткоина время всадили нож ему в спину.
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