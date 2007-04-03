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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2609261026112612>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:58

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:10

Xenon
ничего не видно.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

думаю пора шортить биток
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

только от какой цены? сейчас или подождать отскока еще?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:23

  Бывалый написав:На Битфинексе часто под хороший процент берут на несколько минут.

Минимальный charge - час. Волна покрытия фондирования 3 раза в час.

Тот же трон я давал под 2% в день (3 х 0.75% минус 15% комиссий). В общей сложности удалось заработать около 12%. Но трон упал в цене и номинально в результате этой возни получилось около 5% после закрытия трона.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:30

  чик написав:Xenon
ничего не видно.

https://hkar.ru/14wkU
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:36

  Xenon написав:
  чик написав:Xenon
ничего не видно.

https://hkar.ru/14wkU

вы же понимаете что это бред и бесконечно так продолжать не может :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:39

  Zebra написав:
  Цифра написав:
  Zebra написав:Сколько помню битфинекс. Как только по какой то монете дают высокий процент на лендинге (вплоть до отсечки 0.75% в день) - вот чтоб взять купить эту монету, дать в долг, а она еще и росла - не было ни разу. В лучшем случае можно будет в ноль выскочить.

BTC 19.04.19 у мене під 0,30 взяли (ще й не скоро вернули). І що курс ? А нічого. Був 5300, потеліпався, 22.04 стрибочок на 5600. І все.
А який настрій у буде Фомки невідомо. Який же ж тут ризик-менеджмент ?
Всупереч цьому спекуль уже 20% до депо має. Може досить ? :wink:

На моменте да, +20% к депо, но я хочу +50% - легкие деньги, только слепой не видел лимитного продавца на 40к. Вот такие моменты определенности бывают очень редко.

Стоп, если шо, в безубыток перевел на 39900.

Там высокие ставки по деду буквально несколько часов продержались перед проколом на 39к. Вы вовремя это заметили, но сейчас лучше закрыть шорт хоть таким профитом, рискуете вылететь по стопу.

На Финике боты часто в долг берут под высокий процент, но буквально на считанные минуты, если у них комиссии мэйкера нолевые.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:42

  Олежан написав:
  Xenon написав:
  чик написав:Xenon
ничего не видно.

https://hkar.ru/14wkU

вы же понимаете что это бред и бесконечно так продолжать не может :mrgreen:

Согласно их теории - биткоин абсорбирует все деньги мира, превысит капитализацию американского доллара, догнав ВВП США - это как раз ценник 1 млн долларов за штучку.

Удивительно, что эта технически отсталая какашка до сих пор стоит $39к - находятся же полоумные, которые либо покупают ее, либо дают деньги в долг, чтоб за них MicroStratedgy купила это чудо технической мысли Сато Накомото.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:50

Дед устарел технологически по сравнению с более новыми альтами, но у него самый высокий уровень децентрализации и предсказуемости разработки. Это не бутериум на ручном управлении Витальки и группы товарищей, или крутящийся на одном серваке нарисованный из воздуха рипл, или что там ещё с претензиями на лидерство. Поэтому дед сейчас абсорбирует основную денежную массу, а остальные альты на подхвате для пампов-дампов.
phantom_systems
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