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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
думаю пора шортить биток
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
только от какой цены? сейчас или подождать отскока еще?
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:23
Минимальный charge - час. Волна покрытия фондирования 3 раза в час.
Тот же трон я давал под 2% в день (3 х 0.75% минус 15% комиссий). В общей сложности удалось заработать около 12%. Но трон упал в цене и номинально в результате этой возни получилось около 5% после закрытия трона.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:30
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:36
вы же понимаете что это бред и бесконечно так продолжать не может
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:39
Там высокие ставки по деду буквально несколько часов продержались перед проколом на 39к. Вы вовремя это заметили, но сейчас лучше закрыть шорт хоть таким профитом, рискуете вылететь по стопу.
На Финике боты часто в долг берут под высокий процент, но буквально на считанные минуты, если у них комиссии мэйкера нолевые.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:42
Согласно их теории - биткоин абсорбирует все деньги мира, превысит капитализацию американского доллара, догнав ВВП США - это как раз ценник 1 млн долларов за штучку.
Удивительно, что эта технически отсталая какашка до сих пор стоит $39к - находятся же полоумные, которые либо покупают ее, либо дают деньги в долг, чтоб за них MicroStratedgy купила это чудо технической мысли Сато Накомото.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:50
Дед устарел технологически по сравнению с более новыми альтами, но у него самый высокий уровень децентрализации и предсказуемости разработки. Это не бутериум на ручном управлении Витальки и группы товарищей, или крутящийся на одном серваке нарисованный из воздуха рипл, или что там ещё с претензиями на лидерство. Поэтому дед сейчас абсорбирует основную денежную массу, а остальные альты на подхвате для пампов-дампов.
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