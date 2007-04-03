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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2609261026112612
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:11

  phantom_systems написав:Там высокие ставки по деду буквально несколько часов продержались перед проколом на 39к. Вы вовремя это заметили, но сейчас лучше закрыть шорт хоть таким профитом, рискуете вылететь по стопу.

На Финике боты часто в долг берут под высокий процент, но буквально на считанные минуты, если у них комиссии мэйкера нолевые.

Рост ставок - причина:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17

  phantom_systems написав:Дед устарел технологически по сравнению с более новыми альтами, но у него самый высокий уровень децентрализации и предсказуемости разработки. Это не бутериум на ручном управлении Витальки и группы товарищей, или крутящийся на одном серваке нарисованный из воздуха рипл, или что там ещё с претензиями на лидерство. Поэтому дед сейчас абсорбирует основную денежную массу, а остальные альты на подхвате для пампов-дампов.

Пока биткоин надувают всякие Microstratedgy на кредитные деньги, а Илон Маск способен через твиттер убавлять и прибавлять ему сотни миллиардов капитализации - участвовать в этом своими деньгами могут только завсегдатаи казино.

Нет здесь скрытых денег. Все деньги, что были занесены проходят в бухгалтерских книгах, в т.ч. личных. Сколько занесли, столько всем захочется и вынести, еще и сверху прихватить иксов.

Техническая отсталось - бомба замедленного действия.
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