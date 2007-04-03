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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2610261126122613>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:11

  phantom_systems написав:Там высокие ставки по деду буквально несколько часов продержались перед проколом на 39к. Вы вовремя это заметили, но сейчас лучше закрыть шорт хоть таким профитом, рискуете вылететь по стопу.

На Финике боты часто в долг берут под высокий процент, но буквально на считанные минуты, если у них комиссии мэйкера нолевые.

Рост ставок - причина:
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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17

  phantom_systems написав:Дед устарел технологически по сравнению с более новыми альтами, но у него самый высокий уровень децентрализации и предсказуемости разработки. Это не бутериум на ручном управлении Витальки и группы товарищей, или крутящийся на одном серваке нарисованный из воздуха рипл, или что там ещё с претензиями на лидерство. Поэтому дед сейчас абсорбирует основную денежную массу, а остальные альты на подхвате для пампов-дампов.

Пока биткоин надувают всякие Microstratedgy на кредитные деньги, а Илон Маск способен через твиттер убавлять и прибавлять ему сотни миллиардов капитализации - участвовать в этом своими деньгами могут только завсегдатаи казино.

Нет здесь скрытых денег. Все деньги, что были занесены проходят в бухгалтерских книгах, в т.ч. личных. Сколько занесли, столько всем захочется и вынести, еще и сверху прихватить иксов.

Техническая отсталось - бомба замедленного действия.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:37

  Zebra написав:Рост ставок - причина:

Шортисты осмелели в последнее время. Это хорошо. Грядёт век меча и топора :)

Тем временем киты снова набрали объём.

https://twitter.com/santimentfeed/statu ... 8081014789
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:39

  airmax78 написав:Zebra алчный предатель. В тяжёлое для биткоина время всадили нож ему в спину.

Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:41

  Олежан написав:
  Xenon написав:
  чик написав:Xenon
ничего не видно.

https://hkar.ru/14wkU

вы же понимаете что это бред и бесконечно так продолжать не может :mrgreen:

А это не бесконечно.Это очередной цикл.Я недавно писал. что цель цикла 130-350К.Приведённый график соотв реальности.Да, этого может и не быть, но вариант вполне нормальный.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:30

Был возможно последний шанс слиться по 40. Теперь снова вниз.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:42

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Zebra алчный предатель. В тяжёлое для биткоина время всадили нож ему в спину.

Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.

Зебра никогда не обманывает. Да и зачем? Сказал что зашел в шорт практически сразу как зашел. Сказал где поставил стопы. Какие основания ему не доверять?
В очередной раз показал хорошее понимание рынка. К сожалению.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:44

  Tegularius написав:Был возможно последний шанс слиться по 40. Теперь снова вниз.

Летим к 20К?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:53

  airmax78 написав:Летим к 20К?

ну ясен пень, это уже в 5ый раз вроде...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:54

после объявления о сохранении ставки, полетим сегодня на 42к
Xenon
 
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